‘Waarschuw de buurt beter bij laag overscherende militaire vliegtuigen’

De computer als gast aan het kerstdiner; In een zoom-ses­sie de hele familie bij elkaar

11 december In kleine kring Kerstmis vieren dit jaar? Is dat niet wat veel gevraagd? Voor de een is het heel normaal, de ander ziet er een uitdaging in om creatief te zijn, of te smokkelen. Van online samen eten tot een gezinsfeest in pyjama.