Wandelingen in Best: ‘Beleven hoe leuk natuur is’

ZOMERSERIEBEST - Er zijn al negen natuurwandelingen in Best beschikbaar via de IVN Route-app en de tiende is in de maak.

Vorig jaar december hebben IVN-natuurgidsen Ivon van der Pasch, Marijke Abrahams, Marjel van Dijk en Petra van Dorp hun achtste en negende natuurwandeling in Best ingeleverd bij de gemeente. ,,Van de populierenwandeling is de folder al beschikbaar”, zegt Van Dijk. ,, De overige folders zullen binnenkort nog volgen.”

,,Maar daar hoeft niemand op te gaan zitten wachten, want ze staan alle negen op de landelijke IVN Route-app die je gratis kunt te downloaden”, geeft Van der Pasch aan. ,,Deze wandelingen variëren in lengte en zijn prima met elkaar te combineren. Alle wandelingen blijven binnen de dorpsgrenzen van Best. Je zult verrast zijn te ervaren hoe mooi ons eigen dorp en buitengebied is.”

Abrahams: ,,We hebben geprobeerd het bijzondere van de omringende natuur binnen de grenzen van Best te benadrukken. Dat heeft ons veel werk en tijd gekost. Niet alleen moesten we routekeuzes maken, maar vooral de biodiversiteit langs die routes beschrijven. Daarin willen wij het verschil maken met andere wandelroutes.”

,,Zoals een van de routenamen al zegt, gaan we graag van de gebaande wegen af. Dat is ‘Laarzenwandeling De Pailjaart’. Onze favoriete wandeling. Bij deze wandeltocht heb je je laarzen hard nodig. Deze voert door een moerassig gebied, waar in vroeger tijden de wegen omheen werden geleid in plaats van er door. In dit gebied moet je verplicht op de paden blijven en honden kunnen niet mee. In 2017 zijn hier edelherten uitgezet. Vanaf het startpunt voert de tocht je langs bijzondere locaties. Met die handige route-app navigeer je over de juiste paden en wegen. Bovendien krijg je extra informatie over wat je hier kunt zien en tegenkomen. Op die manier hopen we jong en oud te laten beleven hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is.”

Mooiste plekjes

De routes zijn door de vier natuurgidsen uitgezet en ook de informatieve teksten komen van hun hand. Zij kennen de omgeving goed en wijzen je op de mooiste plekjes, de flora en de fauna onderweg. Veel foto’s hebben ze zelf gemaakt, maar ook werd er gebruikgemaakt van foto’s van de IVN Natuurfotowerkgroep, aangevuld met foto’s van Marco Renes.

Bij het ontwerpen van de wandeltochten werd nagedacht over de natuur waar mensen dagelijks aan voorbijgaan. De natuur in de verschillende woonwijken binnen Best. Zo is ook een korte wandeling door het centrum van Best met het accent op de bomen die je tegenkomt.

Tijdens de wandeling door het Koekoeksbos kom je meer te weten over de zandverstuivingen in dat gebied. Bij de wandeling door het Wilhelminadorp en het Bata krijg je uitleg over de eigen oorsprong en sfeer van die twee woonwijken en de grote verscheidenheid aan bomen.

De overige wandelingen voeren alle door de bossen rondom Best, langs de vennen over en de heide. ,,Van onze Populierenwandeling door het Vleutse Broek is de folder al beschikbaar. Voor de overige wandelingen kun je het beste de route en de informatie downloaden op de IVN Route-app. Waag het erop en probeer eens een wandeling uit deze zomer, of na de vakantie. Natuur is altijd anders.”

Meer informatie op deze website.