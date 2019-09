Wassilios krijgt iedereen naar buiten met zijn survivalbaan in Best

Automobi­list aangehou­den voor bellen achter stuur op A2 bij Best, politie ontdekt 553 hennep­plant­jes in kofferbak

10:15 BEST - Op de A2 richting Eindhoven ter hoogte van Best, is vrijdag rond 11.50 uur een 49-jarige man uit Maarssen aangehouden die dozen met hennepplanten in zijn kofferbak bleek te hebben. De man werd meegenomen naar het bureau. In de loop van de avond kwam hij weer op vrije voeten. Dat meldt de politie.