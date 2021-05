Wat doe je als jongere wanneer je het mentaal even niet meer trekt? Vijf tips van leeftijdsgenoten

Addie uit Best loopt 500 kilometer hard voor overleden vader: 'Het rennen hielp en helpt me nog steeds om het verlies te verwerken’

12 mei BEST - Van de kop van Groningen tot het diepste puntje in Maastricht. Een heel eindje. Laat staan dat je het rennend doet, zoals Addie van der Vleuten (31) uit Best. Vrijdag begint hij aan zijn monstertocht van 500 kilometer, ter ere van zijn overleden vader. Het ED rende in de aanloop een (klein) rondje mee.