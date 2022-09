‘Wat we doen is onbetaalbaar, maar duur zijn we niet’

BEST - Niet alleen heeft Campus Vitaal in Best een nieuwe ontvangstruimte die feestelijk wordt geopend, maar ook wordt de stichting ‘Vrienden van Campus Vitaal’ gelanceerd. Voor belangstellenden is er bovendien een open dag.

,,We denken dat er toch nog mensen zijn die niet precies weten wat we hier allemaal doen. Dus de open dag is een perfecte gelegenheid om het uit te leggen”, vertelt vrijwilligster Hubertine van den Biggelaar.

,,Eén van de vrijwilligers”, benadrukt ze lachend. ,,Want er is een heel team van vrijwilligers betrokken bij de operatie om het zo maar eens te noemen. Wij zijn beslist géén zorginstelling of dagopvang, laat ik daar maar eens mee beginnen. Bij ons werken mensen, onbetaald weliswaar, die om een of andere reden niet (meer) aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen. Maar het is geen bezigheidstherapie. Bij ons wordt dus echt iets gemaakt en uiteindelijk opgeleverd. Wel kan iedereen werken in eigen tempo en op eigen manier, maar toch.”

Echt plezier in het werk

De werkers hervinden zo hun zelfvertrouwen en hebben ondertussen ook nog echt plezier in het werk. Het komt zelfs voor dat mensen, na een periode bij de Campus te hebben gewerkt, weer terugkeren naar het reguliere arbeidsproces. ,,Het is natuurlijk heel mooi als dat gebeurt. Al vinden wij het stiekem ook een beetje jammer, want dan verliezen wij weer een waardevolle kracht.”

Tapasplanken, speelgoed en insectenkasten van regionaal geproduceerd populierenhout: zo maar een paar voorbeelden van producten die worden gemaakt. ,,De vrijwilligers begeleiden de mensen daarbij, ook met de apparatuur. We kunnen trouwens nog wel wat echt technische vrijwilligers gebruiken.” In het koffie-atelier wordt duurzaam geteelde koffie ‘omgepakt’ en in de biologische tuin wordt samen met kinderen van basisschool De Zevensprong getuinierd.

En de stichting? ,,Die is opgericht om geld te genereren voor bijvoorbeeld de vervanging en aanschaf van machines. Voor 50 euro per jaar kun je Vriend van Campus Vitaal worden en krijg je allerlei leuke voordelen. Op campusvitaal.nl is daar binnenkort van alles over te vinden en natuurlijk vertellen we erover tijdens de open dag.”

Die is op 17 september van 13.00 tot 17.00 uur. ,,Springkussen, speelgoed, showroomverkoop en … we vertellen wat we allemaal doen. Wist je bijvoorbeeld dat je ons als particulier opdrachten kunt geven? Dan maken we een ontwerp en doen we prijsopgave. Duur zijn we niet, maar in feite is wat we doen onbetaalbaar!”