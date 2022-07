Waterpret op een mega piratenboot? Dat begint bij dit bedrijf uit Best

Roois korenfesti­val schakelt tandje bij en gaat voor megakinder­koor; álle leerlingen gaan meerstem­mig zingen

SINT-OEDENRODE - De voorbereidingen zijn in volle gang, want zondag 9 oktober is het weer zover, Rooi Vol Koren in Sint-Oedenrode. Een korenfestival dat in korte tijd uitgegroeid is tot een groots nationaal evenement, waar zo’n zeventig koren aan deelnemen. Met dit jaar een extraatje: een mega meerstemming kinderkoor.

22 juli