Watersnood dreigt voor Sint-Oedenrode, dus krijgt de Dommel in het dorp meer ruimte: ‘Een uniek project’

Levensge­vaar­lijk of gewoon wennen? Weggebrui­kers nemen nieuwe rotonde in Best linksom

BEST - Sommigen hebben niet eens door dat ’ie er ligt, anderen doen het uit haast of gewoon voor de lol. Weggebruikers nemen de nieuwe rotonde op de Oirschotseweg in Best geregeld linksom. Omwonenden en Veilig Verkeer Nederland maken zich zorgen. ,,Het is wachten op een ongeluk.”

26 november