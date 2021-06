Weer een frisse wind in de zeilen

‘Metaalman’ Bas Timmermans van BTM snapt dat hier en daar wellicht een wenkbrauw omhoog gaat bij deze overname. ,,Het zijn allebei bedrijven met een lange historie in de Beerzen. Maar zeil en metaal zijn nogal verschillende materialen. Ook is het gebied dat Smetsers bedient een stuk ruimer dan onze vooral regionale markt”, vertelt hij. Toch kwamen Timmermans en Wim en Jolanda Smetsers al vrij snel tot elkaar.

Onder één dak

Wim Smetsers legt uit: ,,We wilden het wat rustiger aan gaan doen, maar we hadden geen opvolging in de familie. Een overnemende partij is dan het beste voor het personeel en de klanten natuurlijk. Bas en ik kenden elkaar als collega’s bij de brandweer in ons dorp. De lijntjes waren dus kort. Bovendien waren er meer raakvlakken dan op het eerste gezicht leek. Als je zeil voor een veranda of een voortent levert, heb je meestal ook een metalen frame nodig. Het is perfect om dat nu onder één dak te kunnen maken.”

Industrieel werk

De historie van Zeilmakerij Smetsers gaat terug tot 1957, toen de vader van Wim begon met het maken van tassen, postzakken en binderdoeken voor oogstmachines. ,,Ook voor de transportbranche maakten we veel dekzeilen. Daarin werd de concurrentie steeds heviger, wat trouwens ook gold voor de campingshop die we hier tot 2007 runden. Nu richten we ons op industrieel werk met afscheidingen, dekkleden, hoezen en aanhangerzeilen. Daarnaast bedienen we het luxere segment met zeil voor bijvoorbeeld veranda’s, zwembadafdekkingen en voortenten. Dat is vrijwel altijd specialistisch maatwerk. Daarin onderscheiden we ons, door de ontwikkelingen in de markt vóór te blijven: wij waren één van de eersten die partytenten geheel in eigen beheer maakten. Op kwaliteit en betrouwbaarheid deden we het goed in deze lastige markt.”

Showroom verbouwen

Timmermans ziet mooie mogelijkheden, met het zoveel mogelijk bij elkaar trekken van de bedrijfsactiviteiten op de locatie van de zeilmakerij, aan de Hertog Janstraat 3a. ,,Wij hebben al veel geïnvesteerd in personeel, CNC-machines en in 3D-meten, -tekenen en -snijden. We gaan hier het kantoor en de showroom verbouwen, zodat we in een frisse, creatieve omgeving verder kunnen bouwen aan de toekomst. Door deze samenvoeging kan één plus één zomaar drie worden.”

Wim Smetsers is nu nog even druk met het zo soepel mogelijk laten verlopen van de bedrijfsoverdracht. Hij moet nog wennen aan het idee van vrije tijd in overvloed. ,,Mijn hobby was eigenlijk werken. Bas mag af en toe natuurlijk gerust nog een beroep doen op me. Verder gaan we veel fietsen met de kleinkinderen, vermoed ik”, zegt de Beerzenaar lachend.