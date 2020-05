Weer lekker gillen bij Dippie Doe: ‘Mensen zijn blij dat ze weer kunnen komen’

‘Natuurlijk was het even puzzelen met hoe we ons park veilig en volgens de maatregelen weer konden openen, maar we zijn blij te kunnen melden dat dat helemaal gelukt is”, vertelt Michelle de Bresser, marketing-communicatiemedewerker bij Dippie Doe. Al voor de ingang wordt de looprichting duidelijk aangegeven en ook bij de deur staat een desinfectiepunt. ,,Dit is zo door heel het park.”

Pijlen

Alleen het buitendeel is voorlopig open. Er staan duidelijke pijlen op de grond, overal hangen borden met de regels en medewerkers kijken mee of alle maatregelen opgevolgd worden door de bezoekers. Michelle: ,,Maar dat is eigenlijk niet nodig, iedereen let op elkaar en op de regels. Ze zijn vooral blij dat ze weer met de kinderen ergens heen kunnen.”

Ondanks dat het terras nog niet open mag, kunnen bezoekers wel terecht voor wat te eten, drinken en even rust. ,,We hebben hier en daar picknicktafels staan voor mensen om uit te rusten en het horecapunt is open voor afhalen. Alles is al geregeld voor als straks het terras ook weer open mag.”

Ook op AquaBest, het strandpark naast Dippie Doe, zijn de maatregelen van kracht. Parkbeheerder Stein van Pelt over de eerste dag: ,,De opkomst valt me mee. Met het warme weer vandaag is de aanloop goed. Mensen houden goed afstand van elkaar en zijn allang blij dat ze weer kunnen komen.”

Achterkant

Waar normaal de bezoekers dicht bij elkaar gaan liggen, zie je nu gepaste afstand. Zelfs aan de achterkant van het strandpark liggen mensen. Stein: ,,Op rustigere dagen zie je dat niet gauw, maar nu kiezen mensen heel bewust om verder van elkaar af te gaan zitten.”

Gedesinfecteerd

Het attractiepark, Dippie Doe, is groot genoeg om geen reserveringen aan te hoeven nemen. ,,Het scheelt dat we een park zijn voor onder de twaalf jaar. Als kinderen alleen in de attracties gaan, hoeft er geen anderhalve meter afstand te worden gehouden en ook in de speeltuinen is dat geen probleem”, legt Michelle de Bresser uit. ,,Maar voor iedereen boven de twaalf geldt dat natuurlijk wel. En verder zorgen we gewoon dat alles voor iedereen – dus ook voor de jongere kinderen – wordt gedesinfecteerd en op afstand gebeurt.”