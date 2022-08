Weerstand tegen zonnepark Nijnsel

NIJNSEL - Geen mooie, groene entree meer als ze hun dorp inrijden, maar een veld vol zonnepanelen. Dat is waar de inwoners van Nijnsel voor vrezen in de toekomst, nu er plannen liggen voor de aanleg van een zonneweide. Omwonenden zijn daarom een petitie gestart.

John van der Velden en Frans Willems van Dorpsraad Nijnsel spreken hun zorgen uit over de zonneweide die mogelijk de komende 25 jaar op het grasveld tegenover de Babydump komt: ,,We hebben zeker geen bezwaar tegen zonnepanelen, maar we willen ze niet op de betreffende locatie.”

Volgens de dorpsraad siert het de omgeving niet en is het slecht voor de biodiversiteit. ,,Ook denken wij dat de geluidsversterking de norm overschrijdt. Daar wordt naar onze mening te gemakkelijk overheen gestapt.”

Bewoners niet betrokken

Volgens de bewoners wordt daarnaast de afstandsgrens tot hun woningen overschreden. ,,En daar zijn heel wat gezinnen bij betrokken”, zeggen ze bezorgd. ,,Maar naast deze bezwaren is de dialoog met de omgeving en zeker met de omwonenden niet of nauwelijks gevoerd.”

Dat staat de twee bewoners van de inmiddels opgestarte ‘reactiegroep Nijnsol’ , nog het meest tegen. ,,Als je lokaal iets wil doen, is het voor het draagvlak belangrijk dat je dat gezamenlijk doet en dat hebben wij niet ervaren.” Ze stellen zich daarom strijdbaar op en hebben via petities.com een petitie opgesteld om hun weidegebied met rust te laten. Dit hebben inmiddels zo’n 200 mensen ondertekend.

Daken vol zonnepanelen is niet genoeg

Teun van Sinten, eigenaar van Solisplan en initiatiefnemer van het zonnepark, is al meerdere jaren druk bezig met de komst van de zonneweide. ,,Samen met omwonenden en gemeente Meierijstad is sinds 2018 gezocht naar de best mogelijke (landschappelijke) inpassing van het project, zodat deze opgaat in de omgeving door extra groenvoorzieningen”, zegt van Sinten. ,,Concreet betekent dit een groenstrook rondom het gehele project van 3 meter breed en 1,5 meter hoog, bestaande uit inheemse planten en struiken. Gemeente Meierijstad heeft groen licht gegeven voor de aanleg om zo aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Daar spelen daken van bedrijven en woningen een belangrijke rol in en vertolken het gros voor de duurzame opwek, echter is dit niet voldoende.”

Jos van Asten, die namens het Platform Ondernemend Meierijstad de bedrijven in de gemeente vertegenwoordigt, licht toe: ,,Als alle daken in Meierijstad worden vol gelegd met zonnepanelen wordt nog maar aan een derde van de duurzaamheidsdoelstellingen voldaan. Door beperking in de netcapaciteit kunnen er de komende jaren ook geen nieuwe vergunningen voor grootverbruikaansluitingen worden gegeven.”

,,Er is enorm veel vraag naar elektrische energie, en zonneweides zijn daarbij onmisbaar”, gaat Van Sinten verder. ,,Op dit moment is Enexis bezig met een netwerkaanpassing die al gepland stond, inclusief het leggen van een extra glasvezelverbinding. Dit wordt tegelijk uitgevoerd, maar staat los van de zonneweide. Het tracé vanaf de zonneweide tot aan de Sonseweg is nodig voor de aansluiting van de zonneweide.”

De gemeente laat weten dat de aanvraag voor het zonnepark en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken momenteel ter inzage liggen. Tot en met 1 september 2022 kan iedereen zijn of haar zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken.