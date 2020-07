Weg in eigen dorp: Rust regeert in Pietjes Dommel

Het verhaal gaat dat de Kartuizer monniken in deze omgeving een klooster bouwden. Het zou zomaar kunnen want het gebied ademt oudheid. IVN-gids Henri van Weert: ,,Dat begint al bij het wandelpad in het Morgenstraatje. Morg is een oude oppervlaktemaat en Morgenstraatje refereert aan akkers die in de ochtend bewerkt werden.”

Wandelend over de zandweg wijst hij op de moerasspirea en de kompassla. ,,Deze plant richt haar bladeren op de zon. Ze is het mooist zonder gele bloemen omdat nu haar bladstructuur goed uitkomt.” Langs de berm en in het weiland bloeit het jacobskruiskruid. ,,Dit kruid is vooral giftig voor paarden en runderen,” vertelt Van Weert. Hij wijst op de es. ,,Deze meerstammige boom is misschien wel honderd jaar oud en wordt vaak over het hoofd gezien. De boom heeft stevig, buigzaam hout, zeer geschikt voor bezemstelen en turntoestellen. Boeren zetten van dit hout nieuwe stelen in hun gereedschap en door het vele hakken vermeerdert de boom zichzelf.”

Bij het naderen van de bocht vliegt een zwerm brabbelende spreeuwen luidruchtig op. Zwaluwen scheren laag over het weiland. En dan verschijnt het mooiste plekje van Rooi: Pietjes Dommel: een verrassend uitzicht over grasland, de stilstaande Dommelarm, opvliegende blauwe reigers, nijlganzen en meerkoeten. Van Weert: ,,Zo’n landschap is zeldzaam, hier is geen bebouwing dus geen enkele verstoring. Om doorstroming te bevorderen zodat landerijen droog bleven, werd deze Dommelarm al in 1863 afgesneden van de stromende Dommel. Dit meanderende deel kreeg de naam Pietjes Dommel. Boer Pietje was indertijd eigenaar van het omliggende land. Deze meander ontsnapte aan vervuiling en is nu prima viswater. De Ollandse visclub - vissen is verboden voor onbevoegden - heeft hier prachtige visplekken langs de oever.”

Een smalle grasstrook - precies genoeg als doorgang voor het vee - scheidt de oevers van elkaar. ,,Kijk een moeras-vergeet-me-nietje”, wijst Van Weert. ,,En daar een egelskop en kalmoes. Ook ijsvogeltjes zijn hier niet ongewoon. Luister: daar hoor je de geelgors. Op die melodie componeerde Beethoven waarschijnlijk zijn vijfde symfonie.”

Direct achter de Dommel ligt het land zichtbaar hoger. ,,Dat is d’n Berg”, weet Van Weert. ,,Dit landschap werd al gevormd in de ijstijd. Eeuwenlang gebruikten boeren deze grond om hun erven op te hogen. Bij opgravingen vonden archeologen urnen met crematieresten en een vierkante houten put uit de tweede eeuw. Vermoedelijk een Romeinse looiput waarin huiden gelooid werden in gemalen eikenschors.”

Even verderop staan Marilandica-populieren, het soort dat gebruikt werd om klompen te maken. ,,Deze populieren worden niet gekapt, die zijn bedoeld om mooi te zijn in dit prachtige openluchttheater.”