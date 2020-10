Weinig over van bestelbus na brand in Best

500 reacties: Rooise Markt moet gezellig blijven

1 oktober SINT-OEDENRODE - Vijfhonderd reacties plus verschillende bijeenkomsten waarin Rooienaren hun ideeën konden spuien over de herinrichting van Markt. Dat was de oogst die de bureaus Spacevalue en tlu landschapsarchitecten in de maand september verzamelden in opdracht van Meierijstad.