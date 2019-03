Wekken onjuiste verwachtingen speerpunt Rekenkamercommissie Best

BEST - Uit een lange reeks voorstellen van de raadsfracties heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Best twee onderwerpen gekozen die dit jaar onder de loep worden genomen.

De eerste is nagaan hoe valt te voorkomen dat de gemeente onjuiste verwachtingen wekt bij ondernemers die steun zoeken voor hun plannen. De tweede is de manier waarop de gemeente omgaat met gebouwen in eigen bezit.

Elk jaar mogen de fracties ideeën voor onderzoeken indienen. Daaruit kiest de commissie onder leiding van J. van den Heuvel enkele onderwerpen. Het wekken van verkeerde verwachtingen bij ondernemers staat dit jaar op één.

Ruis

,,Bij initiatieven vanuit de samenleving ontstaat kennelijk regelmatig ruis over wat er wel en niet mogelijk is", schrijft de commissie in een toelichting. ,,Er worden verwachtingen gewekt, of in ieder geval niet tegengesproken, waarop initiatiefnemers plannen gaan uitwerken. Terwijl in een later stadium uiteindelijk de plannen geen doorgang kunnen vinden.” Het onderzoek gaat vooral in op initiatieven van ondernemers op economisch terrein.

Het tweede onderzoek betreft het gebruik van 'vastgoed’ in bezit van de gemeente. Veel van die gebouwen worden gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. De commissie wil kijken naar twee zaken. Ten eerste de bedrijfseconomische kant, zoals de bezettingsgraad en de opbrengst van exploitatie. Ten tweede de bijdrage die het vastgoed levert aan de beoogde maatschappelijke doeleinden.

Buitengebied

Veel ideeën van de fracties werden niet gehonoreerd. Zo gaat de commissie geen onderzoek doen naar toenemend gebruik van schuren en stallen in het buitengebied voor illegale activiteiten. Dat is een problematiek die in meer Brabantse gemeenten speelt en daarom regionaal wordt aangepakt, stelt de commissie.

Hetzelfde speelt bij het onderwerp ‘ondermijning’, waarbij criminelen proberen in de bovenwereld te infiltreren. ,,Dat is een zeer actueel punt dat vooral speelt in de buitengebied", vindt de commissie. ,,Hier is dat nog redelijk beperkt omdat Best een relatief klein buitengebied heeft.” Daarnaast vraagt de commissie zich af wat een gemeente tegen ondermijning kan doen en of die daarvoor is toegerust om dat aan te pakken.

Vragen stellen