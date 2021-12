Welke hond blijft het langste zitten: ruim 10 minuten is het record bij Pets Place in Best

BEST - Welke hond blijft het langste zitten of liggen op het grijze bankje bij de ingang van de winkel? Je moet toch iéts bedenken in het eerste weekend van de nieuwe winkel van Pets Place in Best.

Het loopt zondagochtend nog niet echt storm bij de gloednieuwe vestiging van Pets Place en de Boerenbond aan de Ncb-weg in Best. Misschien speelt het slechte weer mee en ook de race van Max Verstappen kan de dierenliefhebber thuis houden. Tegen het middaguur, twee uur na de opening, hebben vier honden plaatsgenomen op het kleine bankje. Degene die het het langste volhoudt, krijgt een hondenmand mee naar huis.

Formules onder één dak

Pets Place is een keten van dierspeciaalzaken, met 175 winkels in het land en net als tuinwinkel Boerenbond onderdeel van IJsvogel Retail. De eigenaar streeft naar uitbreiding tot 230 winkels. In het zuiden zitten de twee formules vaak samen onder één dak, maar ook in de rest van het land komt de combinatie steeds vaker voor, vertelt Mike Kriellaars, bedrijfsleider in Best. ,,Zoals in Groningen, Zutphen en Hoofddorp.” De twee assortimenten sluiten mooi op elkaar aan, zo is gebleken.

Aquaria en knaagdierenhuis

Met een oppervlakte van ruim 2000 vierkante meter biedt de nieuwe winkel meer mogelijkheden voor dat assortiment. Kriellaars wijst op een wand van wel acht meter vol aquaria met veel verschillende vissen. Verderop heeft het knaagdierenhuis een plaats gevonden. De konijnen, cavia’s en hamsters kunnen er vanuit hun kooi de ren inlopen. Verkoopster Laura Pasma adviseert konijnen genoeg ruimte te geven; het hok moet niet te klein zijn. En is met zijn tweeën beter? ,,Dan zou ik twee vrouwtjes kiezen. Maar ook die kunnen ruzie maken”, waarschuwt ze.

Kanaries en parkieten houden zich nog rustig. Ze kijken uit op de lege maar sierlijke kooien aan de andere kant van het pad. Staat daar hun nieuwe onderkomen voor als ze het hart van een klant veroverd hebben? In de hoek van de winkel zijn de wasstraat en trimsalon ondergebracht. Voor 8 euro krijgt het baasje twaalf minuten én een flesje shampoo om met de hond weer spic en span naar huis te gaan. Trimmen laat hij beter over aan vakmensen.

Quote Zou je alsje­blieft in de mand willen gaan liggen? Dat werkt niet. Mirjan Hoens-Tielemans

In het eerste weekend is honden- en paardencoach Mirjan Hoens-Tielemans ingehuurd. Coach van het baasje is een betere omschrijving. Ze leert hem te communiceren op een manier die het dier verstaat. ,,Als een hond bang is van mannen, negeer die man op straat dan. Zo maak je duidelijk dat hij geen gevaar vormt. Je hond hoeft ook niets met hem.”

En verder: ,,Zou je alsjeblieft in de mand willen gaan liggen? Dat werkt niet”, legt ze uit. ,,Duidelijk wijzen en ‘in de mand!’ Dat wel.”

Ballenbak als bij Ikea

Ze staat bij de ballenbak. Echt waar, net als bij Ikea, met dezelfde ballen. Sita Swinkels vindt het wel grappig. Ze is met haar man Danny en de old-English buldogs Sheriff en Panda, negen maanden oud. Met een hondensnoepje proberen Sita en de coach de dieren te verleiden zich in de ballen te storten, zonder veel succes. Maakt niet uit. De baasjes kennen Pets Place in Eindhoven en zagen het openingsweekend in Best als aanleiding voor een leuk uitje.

Terug naar het grijze bankje bij de ingang. Het record staat inmiddels op 10 minuten en 8 seconden. Dat gaat Zazu niet verbreken. De reu van twaalf maanden snuffelt aan het bankje, dat een paar maten te klein lijkt voor het grote lijf. Zijn baasje Sharon van Luijt kan er niet mee zitten. ,,Kom!”, roept ze. ,,We gaan voor jou een balletje zoeken om mee te spelen. Of een flosje.” Keus genoeg.