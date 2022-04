Welzijn De Meierij heeft eindelijk een eigen ‘Eropuit-bus’: ‘De muziek hoeft niet aan, wij kletsen wel’

Langgekoesterde wens

Met de rolstoelbus is een langgekoesterde wens van Welzijn De Meierij in vervulling gegaan. Voorheen maakten ze gebruik van een gewone bus in samenwerking met Zorghoeve ’t Binnenveld, maar aangezien zij zelf steeds meer gebruik gingen maken van de bus, ging Welzijn De Meierij op zoek naar een oplossing. Het moest een bus zijn voor zowel mensen van de eigen dagbesteding als daarbuiten. Aanbod was er in ieder geval genoeg om de bus elke dag in te kunnen zetten.