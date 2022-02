Welzijn De Meierij neemt afscheid van bestuursleden en alleskunner Wim van Kasteren: drie maanden stage werden veertien jaar

Adrie van Grinsven was sinds 2008 penningmeester, eerst bij Het Palet in Schijndel. Daarna, na de fusie, bij Welzijn De Meierij. Hij trok ruim drie jaar hard aan een van zijn laatste projecten: een eigen rolstoelbus voor vervoer van mensen met een beperking in heel Meierijstad. ,,Voorheen brachten taxibedrijven cliënten naar dagbesteding, opvang of bijeenkomsten. Maar een bedrijf kan zich moeilijk richten op aanvang- en ophaaltijden. Soms was een activiteit al halverwege als mensen arriveerden of moesten ze voor de afloop alweer instappen. Met een eigen bus brengen we mensen per groep naar hun accommodatie of programma. Er is genoeg aanbod om de bus elke dag in te zetten. Bovendien rijdt er een begeleider mee. Iemand die kan omgaan met mensen die bijvoorbeeld een vorm van dementie hebben. Een professioneel begeleider is voor dementerenden een waardevolle hulp.”