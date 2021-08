‘Werken aan een relatie? Als je van elkaar houdt gaat alles automatisch’

Man (25) wil beton­schaar stelen om daar dan weer fietsen mee te jatten, maar wordt op tijd betrapt

15 augustus BEST - Alerte medewerkers van bouwmarkt Hornbach in Best zagen het voor hun ogen gebeuren en besloten de politie in te schakelen: een 25-jarige man verstopte zaterdagmiddag een betonschaar onder zijn jas. Dat kon maar één ding betekenen: poging tot winkeldiefstal.