Werken van Jan Sonnemans gevraagd voor postume tentoonstelling

Organisa­tor foutenfes­ti­val Alaparada voor de rechter: ‘Een half miljoen euro aan verkochte muntjes, was dat wel realis­tisch?’

EINDHOVEN/BEST – Wisten de organisatoren van ‘foutenfestival’ Alaparada in Best dat hun feest zou eindigen in een financiële puinhoop, toen ze een contract voor tienduizenden euro’s ondertekenden? Dat is de grote vraag, in een rechtszaak aangespannen door Promeon Security.

17 november