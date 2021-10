Wesley uit Best jaagt op titel Arnold Schwarzenegger; ‘de mannelijke man, daar keek ik tegenop’

Zeker geen ‘domme kracht’, of ‘spierbundel zonder brain’. Al weet Vissers best dat er vooroordelen zijn over bodybuilders en hun gespierde lichamen. Anabolen en/of steroïdengebruik, daar gaat het dan vaak als eerste over, op de voet gevolgd door ‘of het niet heel gay is om geolied, gebruind en wel en met strak slipje op het podium te staan’. Dan zijn er ook weleens vergelijkingen met mannelijke strippers. En nee, mensen vragen dat nooit face to face, lacht Vissers, maar hij ziet dat terug in online opmerkingen.