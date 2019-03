Wesley uit Best tiende bij Arnold Classic

Deze wedstrijd voor bodybuilders is vernoemd naar Arnold Schwarzenegger. Die was, zoals gebruikelijk, ook aanwezig tijdens de competitie in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De 25-jarige Vissers deed mee in een categorie waar zeventien bodybuilders aan meededen. Hij was naar Ohio gevlogen met zijn vriendin Marly Nooijen, oud-judoka en eigenaresse van sportschool 100%Fitgym in Best. Vissers zag vrijdagnacht zijn idool Schwarzenegger wel in de zaal zitten, maar kreeg tot zijn spijt geen gelegenheid om hem even te spreken.