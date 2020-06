Wethouder Dijkhoff: ‘Gemeente Best kan klappen corona verwerken’

Corona zal Best geld kosten, erkende Dijkhoff, en de gemeente zal voorzichtig zijn met grote uitgaven. Maar hij schat in dat zijn gemeente niet in grote financiële problemen zal komen. ,,Als je in je privéleven in een crisis komt, ga je ook je spaarpotje aanspreken.’’ In zijn werk als wethouder is het volgens Dijkhoff niet anders: nu deze crisis zich heeft aangediend, zal hij ook een greep doen in de gemeentelijk reserves, als dat nodig is. Best heeft wat dat betreft een riante uitgangspositie omdat de spaarrekening goed gevuld is, en in 2019 kon die nog eens met 150.000 euro worden gespekt.