Wethouder Dijkhoff over afval in Best: ‘Ik heb nog geen systeem in mijn hoofd van: dit moet het worden’

Het was hét thema van de gemeenteraadsverkiezingen in maart: de wijze waarop afval in de gemeente Best moet worden gescheiden. Toen de VVD - als voorstander van het scheiden in de fabriek - een klinkende verkiezingsoverwinning behaalde, nam Rik Dijkhoff als nieuwe wethouder het afvaldossier op zich. Enkele maanden later moet hij concluderen dat na-scheiding van het Bestse huishoudelijk afval in de fabriek voorlopig niet kan.