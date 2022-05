Wethouder door het stof vanwege onrust rond Bestse schoolwoningen: ‘Maar verhalen over statushouders kloppen niet’

De huurders in kwestie woonden antikraak in vijf van de in totaal tien schoolwoningen, die vroeger werden gebruikt als lesruimtes. In opdracht van de gemeente beëindigde het bureau dat dat regelde per 3 mei hun huurovereenkomsten. ,,We hadden in een eerder stadium moeten doorpakken en omwonenden gelijk moeten informeren. ‘Dit staat er te gebeuren in de straat’”, aldus Van Schuppen. ,,Dit was niet handig.”