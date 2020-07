Wethouder Son en Breugel maakt zich boos over vechtscheidingen: ‘Dat leidt tot psychische problemen’

Hij heeft het bijvoorbeeld over het aantal vechtscheidingen, dat volgens hem enorm toeneemt. ,,Dagelijks zien we daar de effecten van. Ouders gunnen elkaar het licht in de ogen niet, en dat wordt uitgevochten over de rug van het kind. Dat leidt tot psychische problemen en slechte prestaties op school. Daar maak ik me boos over, want we doen het onze kinderen aan.’’