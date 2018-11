Wethouder Van der Heijden verhuist naar Best

Samen met wethouder Wilma van der Reijt uit Heeze had hij van de gemeenteraad in mei een jaar dispensatie gekregen om geen ingezetene van Best te zijn. Van der Heijden is overigens geen onbekende in het dorp. Hij is in 1969 in Drunen geboren, maar verhuisde in 1971 naar Best. Lange tijd werkte hij bij café Manus in Best. Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is hij actief bij de Jongerenpartij in Best.