Wie gaat er bouwen in Kinderbos-Noord?

SINT-OEDENRODE - Duurzaam, toekomstgericht en betaalbaar wonen tussen de Zwembadweg en Koningsvaren. Dat is het plan dat Mieke van Lankveld en Wim de Vrij onder de naam Groen-Grijs Rooi naar buiten hebben gebracht. Maar de eigenaar van de grond is een projectontwikkelaar en is al met de gemeente Meierijstad in gesprek over een eigen plan.

,,Een sympathiek plan en daarover blijven we graag met de initiatiefnemers in contact”, zegt wethouder Rik Compagne. ,,Ik raad hen aan naar andere locaties te kijken. Hun plan heeft nog geen enkele status en de eigenaar van de grond aan de Zwembadweg heeft zelf al meer concrete ideeën. Daarover zijn we ook in gesprek, maar ik kan nog niet zeggen wanneer we daar meer over kunnen vertellen.”

Verwarring

Mieke van Lankveld en Wim de Vrij hebben bewust de publiciteit gezocht nu het plan nog weinig concreet is. Vorige week stond hun verhaal in het lokale weekblad, de MooiRooikrant. Ook geven ze toe dat er bij hen onduidelijkheid en verwarring is ontstaan over het eigendom van het terrein, dat bekend staat als Kinderbos-Noord. ,,We staan open voor mensen die willen meedenken”, zegt Van Lankveld. Toch wil ze wel uitgangspunten delen als duurzaamheid, innovatie, toekomstgerichtheid, energieneutraal, betaalbaar en levensloopbestendig.

De Vrij, voorzitter van de lokale afdeling van het IVN, is enthousiast over de locatie aan de Zwembadweg vanwege de ligging tussen het Kienehoefpark en de natuur ten noorden van het dorp. ,,Er wordt hier heel veel gewandeld omdat het zo mooi is in deze cultuurhistorische omgeving.”

De levensloopbestendigheid is belangrijk vanwege de vergrijzing van haar dorp, stelt Van Lankveld. Ze verwijst naar het CBS, dat voorspelt dat in 2030 het aantal senioren van 4100 zal zijn gestegen naar 5100 in Sint-Oedenrode.

Mix van bewoners

Maar ze hoopt op een mix van bewonersgroepen en gaat uit van betaalbare huur- en koopwoningen. Ze kiest haar woorden zorgvuldig en benadrukt steeds het positieve. Over financiering van het initiatief wil ze nog niets kwijt. ,,Het gaat niet om mij. Want we hebben inmiddels een flinke groep mensen verzameld; hier uit Rooi maar ook landelijk is er interesse. Nee, we noemen verder geen namen.”