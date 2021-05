Wie maait het gras en wie ruimt de rommel op in Streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode?

Zelf groeide Rob Jansen (44) op aan de rand van het park, maakte als kind nog nét de hoogtijdagen van de Kienehoef mee in de jaren 80, als ook het ‘verval’ met de jaren. Toen, zo zegt Jansen, ‘eigenlijk alleen hondeneigenaren en hangjongeren het park goed gebruikten’. Tot 2011. Sindsdien is Jansen - mede-eigenaar van horecapaviljoen Helden van Kien en bestuurder van Stichting Streekpark Kienehoef (SSK) - samen met een aantal anderen, keihard aan de slag om het park weer de allure van weleer te geven. Of vooruit, eigenlijk te overtreffen.

De krachten in 2016 gebundeld via de stichting, en weer terug naar dat waar het park ooit zo goed in was: horeca en dagrecreatie. Sinds die tijd is er al heel wat bereikt. Een kleine greep: de strakke horecazaak, het opknappen van de kinderboerderij, het verbinden van waterpartijen, onlangs nog het ‘waadpad’, binnenkort een trimparcours. En allerlei duurzame initiatieven zoals lokale groente-, fruit- en veeteelt, vertelt Rob samenvattend bij de roeiboten. Want ja, ook die zijn weer terug van weggeweest.

Efficiënt

En sinds kort is het beheer en onderhoud van het groen grotendeels voor rekening van de stichting. Eerst in handen van de gemeente, maar al een tijdje de wens om het zelf te doen: ,,Om daar ook zo ondernemend mogelijk mee om te kunnen gaan, en elke euro zo efficiënt mogelijk in te zetten.” Wethouder Harry van Rooijen en SSK-voorzitter Arthur Frieser tekenden onlangs de beheerovereenkomst en plantten samen een walnotenboom. Symbolisch voor de nieuwe, duurzame samenwerking. De afspraak geldt voor het gebied begrensd door de Zwembadweg, Beatrixstraat, Klothal en de Bremhorst.

Dagelijks is er een ervaren groenman aanwezig, die weet wat er wanneer moet gebeuren, en wie dat kan doen. De groenman met de helikopterview in kwestie, dat is Roel Jansen, broer van Rob en mede-eigenaar van Helden van Kien. Ervaring genoeg, Roel was jarenlang eigenaar van een hoveniersbedrijf. ,,De gemeente blijft (groot) onderhoud aan bomen, eilanden en waterpartijen zelf doen. Ook de speeltoestellen zitten in dat pakket, net als de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit.”

Laatste aanwinst

Terwijl de stichting samen met vrijwilligers én eigen inzet, zich ontfermt over beheer en onderhoud van het groen, de paden en het parkmeubilair zoals de banken en prullenbakken. ,,Maaien, schoffelen, snoeien van klein groen, het park schoonhouden”, somt Roel op. ,,De medewerkers van de WSD legen - net als eerst - de prullenbakken en ruimen het afval daaromheen op. Alleen krijgen ze nu de opdracht van ons.” En als er een bankje bijvoorbeeld echt kapot gaat? ,,Dan pakt de gemeente dat op”, aldus Roel. ,,Dat valt onder ‘gebeurtenissen”, vertelt hij tijdens een rondje kinderboerderij, toont snel nog even de laatste aanwinst, een Brabantse dwarsdeelschuur uit 1770.

Op het ‘erf’ zijn medewerkers van Dichterbij aan de slag. De kinderboerderij geldt als dankbare dagbestedingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Terwijl medewerker Joost iedereen vrolijk groet die voorbijkomt, liefst meerdere malen, veegt ‘Ome Jan’ driftig het pad. 80 wordt-ie deze maand, maar ‘over pensioen wordt niet gepraat’. Roel: ,,Op termijn is het de bedoeling dat de medewerkers van Dichterbij ook een bijdrage gaan leveren aan het groenonderhoud.” Precies waar oprichter van het park Jacob Kien twee eeuwen geleden van droomde, weet ook Rob: ,,Een plek die allerlei moois met elkaar verbindt, of dat nu gaat om werken of recreëren, de natuur of allerlei verschillende mensen. En dat midden in het mooie Rooise landschap.”