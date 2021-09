Wie wil er een stekkie?

BEST - In Ja zuster, Nee zuster zongen ze er al over: wie wil er een stekkie van de fuchsia? De kans is groot dat je er eentje kunt vinden in de nieuwe plantenbieb in Best. Rond de honderd stekjes staan te wachten om te worden opgehaald of geruild. Bibliothecaris Renée van de Kerkhof is er lekker druk mee.