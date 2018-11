Wie zoet is krijgt ook glutenvrij lekkers van Sint Nijnsel

Wie zoet is krijgt lekkers. Van Sint en Piet krijgen de lieve kinderen in ieder geval veel pepernoten. Maar voor kinderen met een glutenallergie was er nooit veel lekkers, en zij waren toch ook zoet geweest. De Nederlandse Couliakie Vereniging nam daarom vorig jaar het initiatief om Glutenvrije Pieten uit Spanje te laten komen, die heerlijke glutenvrije pepernoten hadden gebakken. In Nijnsel deelde een Glutenvrije Piet zondag die pepernoten uit. Al bleek dat maar aan één kind te zijn, dat met het daarvoor speciaal ontworpen groene vlaggetje stond te zwaaien.

Drukke dagen voor Sint

Het zijn drukke dagen voor Sinterklaas. Dit weekend werden hij en zijn Zwarte Pieten ook in Heeze, Leende, Sterksel, Olland, Gerwen en Nederwetten door heel veel enthousiaste kinderen begroet. In Nijnsel arriveerde de Goedheiligman staand in een klassieke Bentley Cabriolet, muzikaal begeleid door de Harmonie Nijnsel. Na een rondrit kwam hij aan op het Beckartplein. Van verre hoor je de bekende Sinterklaasliedjes, en langs de kant van de weg staan kleine Pietjes en Sintjes met hun papa's en mama's reikhalzend uit te kijken naar de Sint en zijn gevolg.

Glutenvrije Piet

Voor in de stoet loopt de Glutenvrije Piet, in een fraai groen pietenpak, en als Glutenvrije Piet te herkennen aan een groene tas. Een damespiet. "Ik heb me via een vriendin aangemeld", zegt Glutenvrije Piet Tamira (16). "Omdat ik vind dat kindjes die een glutenallergie hebben, ook lekker moeten kunnen snoepen." Of Sint deze glutenvrije pepernoten in Spanje zelf heeft gebakken? "Ik denk het niet, dat zullen de bakpieten wel gedaan hebben", antwoordt ze. Dan wordt ze aan haar mouw getrokken door een kind dat pepernoten wil hebben, maar voor de gewone pepernoten moet je bij de andere Pieten zijn. Tamira heeft tot dan maar aan een kind pepernoten gegeven: "Dat kindje zat in een buggy, met het vlaggetje te zwaaien. Die was heel blij."