Wijk en sportclubs hebben plezier van kantine Kienehoef

SINT-OEDENRODE- Als aanloop naar een permanente locatie is de kantine van sporthal de Kienehoef geschikt, vindt de werkgroep Wijkcentrum Kienehoef. Daarvoor is inzet nodig van wijkbewoners, zeggen Nel van Manen en Bram Marinus.

Een wijkcentrum draagt bij aan woonplezier en leefbaarheid in de wijk. Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos hebben wel een wijkraad die hun belangen behartigt, maar geen eigen locatie voor samenkomsten of activiteiten. Daarvoor werd uitgeweken naar scholen en een zorginstelling. Er komt een MFA op de Kienehoef met daarin ruimte voor een wijkcentrum. Als voorloper op dit ontmoetingscentrum wil de werkgroep een organisatie neerzetten die straks goed functioneert in het nieuwe centrum. De leegstaande kantine van sporthal De Kienehoef lijkt de perfecte locatie om de basis te leggen voor de latere permanente ontmoetingsplek. Ook de sportclubs die gebruikmaken van de sporthal, hebben baat bij het open houden van de kantine.

Zelf bardiensten draaien

Bram Marinus is vertegenwoordiger van de sportclubs. ,,Voor sporters betekent dit een omschakeling. Tot 1 augustus stond de beheerder achter de bar. Nu dienen sporters zelf bardiensten te draaien en daarvoor een IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) te halen. Maar dat werkt zo bij alle clubs die een eigen accommodatie hebben. Omdat we een stichting vormen is het voordeel dat de prijs van dranken naar beneden kan.”

Uit eerdere bijeenkomsten over de invulling van het nieuwe MFA blijkt dat wijkbewoners en sporters een ontmoetingscentrum enthousiast ontvangen. Marinus: ,,Ze plakten volop stickers op activiteiten waaronder een eetpunt en een ruimte voor jongeren. Ook senioren hadden vele wensen. Maar stickers plakken is niet genoeg. Om iets moois te realiseren dienen mensen er zelf hun schouders onder te zetten. De kantine is een uitstekend begin voor samenwerking tussen sporters en bewoners.”

Quote We houden hier al koffieoch­ten­den en ik merk dat de groep groeit Nel van Manen

Nel van Manen, secretaris van de wijkraad, ziet vele voordelen om nu in de kantine te starten. ,,We houden hier al koffieochtenden en ik merk dat de groep groeit. Start in de kantine betekent ook dat we nog kunnen improviseren, fouten maken en hulp vragen aan Welzijn De Meierij en de gemeente. Uit het leefbaarheidsbudget kregen we een startkapitaal en we mogen de bestaande inventaris gebruiken. Ja, de stoelen zijn dertig jaar oud, maar ze zitten nog prima.”

Maandag 13 september om 19.30 uur houdt de werkgroep een bijeenkomst voor wijkbewoners in de kantine van sporthal De Kienehoef. Mensen kunnen hun wensen kenbaar maken en dan wordt tevens duidelijk of er voldoende motivatie en inzet is voor een stichtingsbestuur, beheers- en communicatiegroep.