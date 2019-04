Wijkraden Veghel maken vuist tegen ‘A279'

Jubileum Avond van het Nederland­se Lied in Best

23 april BEST - De Avond van het Nederlandse lied in Best werd een kwart eeuw voor het eerst gehouden. Inmiddels is het zo’n traditie geworden dat Erfgoedvereniging Dye van Best de avond op de lijst van ‘immaterieel erfgoed’ heeft gezet. Vrijdag 26 april vindt het liedjesfeest dus voor de 25e keer plaats in Café Manus.