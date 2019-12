Wilma van der Rijt burgemeester van Brunssum

BEST - Wilma van der Rijt-van der Kruis is dinsdagavond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Brunssum. Van der Rijt is nu nog CDA-wethouder in Best.

Voordat Van der Rijt vorig jaar wethouder in Best werd, bekleedde ze diezelfde functie 8 jaar lang in Heeze-Leende. In die gemeente begon in 1999 haar carrière in de lokale politiek, toen ze voor het CDA raadslid werd.

In Heeze-Leende had ze onder meer sociale zaken, jeugdzorg, Wmo, ruimtelijke ordening en financiën in haar portefeuille. In Best is de in Heeze geboren Van der Rijt nu nog wethouder Wmo, jeugd en jongeren, onderwijs en kinderopvang, welzijn en armoedebeleid.

De verwachting is dat de minister van Binnenlandse Zaken eind januari een besluit neemt over de voordracht van Van der Rijt. Wanneer zij vervolgens geïnstalleerd wordt, is nog niet bekend. In Brunssum is zij de opvolger van Gerd Leers, die begin vorig jaar als waarnemend burgemeester aantrad. Dat gebeurde na een roerige periode in de Brunssumse politiek, waarin burgemeester Luc Winants besloot op te stappen.