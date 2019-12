Wilma van der Rijt van Best naar Brunssum: Van mooiste hondenbaan naar mooiste uitdaging

Inwoners maken 'eigen' park in Sonnius­park in Son

10:41 SON EN BREUGEL - Het ontwerp voor de (her)inrichting van het park in Sonniuspark in Son is nagenoeg af. Wat nu nog een enigszins verwilderd en kaal terrein is van tien hectare groot, moet in 2020 'n inspirerende, educatieve en vooral duurzame en speel-, sport en ontmoetingsplek worden.