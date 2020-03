Wilma Vervoort uit Best zit vast in Zuid-Afrika: ‘Ik weet niet of ik moet lachen of huilen’

Twee maanden geleden landde ik in Zuid-Afrika om een paar maanden bij mijn grote liefde Nic Maritz te gaan logeren en de bruiloft van zijn zoon mee te maken. Hij woont in een piepklein dorpje, Oesterbaai, anderhalf uur rijden van Port Elizabeth in de Oostkaap. Op 21 april loopt mijn visum af en staat mijn terugreis naar Nederland gepland. Maar de kans dat die doorgaat is ongeveer nul. Hoe kom ik nu terug naar Nederland? En is dat wel slim?



Het is moeilijk te beseffen. Toen we Nederland verlieten was er nog niets aan de hand. Een week of 3 later las ik op Facebook een berichtje van een oud-collega die in Noord-Italië woont. Hij meldde dat de scholen gingen sluiten. Jemig,dacht ik. Verder niks.