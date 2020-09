Wim Blankers, van ‘menneke’ voor de klas tot schooldirectielid

BEST - Het ‘einde van het een tijdperk’, noemt de school het. Wim Blankers (65) zwaaide vrijdag af op het Heerbeeck College in Best, na een onderwijs-loopbaan van liefst 44 jaar.

‘Een menneke’ was Blankers naar eigen zeggen, toen hij in 1976 aan de slag ging als docent geschiedenis. Met zijn 21 jaar was hij nauwelijks ouder dan de leerlingen uit de hoogste klassen. ,,Eén van hen vertelde me jaren later dat ze dachten me als jonge docent wel eventjes weg te pesten”, vertelt hij. Lachend: ,,Niet gelukt; 44 jaar later zat ik er nog.”

‘Meneer Blankers’, zoals hij bij duizenden oud-leerlingen bekendstaat, begon op de R.K. Scholengemeenschap Best. Later werd de naam Heerbeeck College en verhuisde de school naar de Willem de Zwijgerweg. Blankers maakte ondertussen intern stappen. Hij werd begeleider van brugklassers en later ook teamleider mavo en directielid. ,,Je ziet leerlingen binnenkomen als kinderen en vertrekken als jongvolwassenen. Een bijdrage leveren aan die ontwikkeling is prachtig.”

Verhalenverteller

Sinds 2005 stond hij niet meer voor de klas en richtte hij zich volledig op bestuurstaken. Die ambitie kwam met de jaren, zegt hij. ,,Vroeger had ik er niet aan moeten denken om niet meer les te geven. Hoe ik mezelf zou omschrijven als leraar? Een ‘verhalenverteller’. Ondanks moderne middelen kan een docent nog altijd het verschil maken, door leerlingen te enthousiasmeren.”

Gisteren nam Blankers officieel afscheid. Door collega’s werd aangestipt dat er weinig mensen zijn met zoveel onderwijsjaren op hun conto. Ook Blankers beseft dat. ,,Ik kwam een tijd terug een oud-leerling tegen, die eind jaren zeventig bij me in de klas zat. Toen ik zei dat ik nog steeds op school werkte, riep hij: ‘Da kannie!’ Die jongen loopt zelf ook al tegen zijn pensioen.”

140.000 fietskilometers

Plannen voor zíjn pensioen heeft Blankers voldoende. Meer tijd doorbrengen met zijn kleinkinderen bijvoorbeeld. Ook is hij actief in het verenigingsleven in zijn woonplaats Haghorst. Wat hij wel gaat missen, zijn de dagelijkse fietstochten tussen huis en school. In alle jaren waren die goed voor zo’n 140.000 kilometer, berekende hij onlangs zelf. ,,Oftewel drieënhalf keer de wereld rond.” Met een vette knipoog: ,,Goed voor de conditie, maar soms was het ook handig om met de fiets op het werk te zijn. Ik ben een Bourgondiër en aan het eind van de week was het vaak erg gezellig met de collega’s.”