Wim van Dijk (83) neemt afscheid van parochiebestuur: ‘Samenwerken gaat alleen met respect voor elkaar’

Pijnlijke en prachtige momenten passeerden tijdens 25 jaar leiding geven aan parochiële zaken en 30 jaar richting geven aan Rooise basisscholen. Wim van Dijk: ,,Ik ging stevige discussies niet uit de weg. Maar je dient als team samen te werken en dat kan alleen met respect voor elkaar.”

Wim en Betty van Dijk woonden in 1977 nauwelijks in Boskant of pastoor Peter Manders vroeg of Wim zitting wilde nemen in het kerkbestuur. ,,Dat was toen een erebaantje. De pastoor was voorzitter en je hoefde alleen ja te knikken en tijdens vieringen in de eerste bank te zitten. Dat weigerde ik, ik wilde bij mijn vrouw en kinderen zitten. Kerkbestuur betekende automatisch ook zitting in het schoolbestuur. Inhoudelijk werd je niet betrokken bij het onderwijs en na enkele maanden was ik al secretaris.”

Flinke renovaties

,,Toen Boskant aansloot bij SKOSO kwam ik als afgevaardigde van de parochie in het schoolbestuur”, vervolgt Van Dijk. ,,We beslisten in korte tijd over flinke renovaties van drie basisscholen. De pasgebouwde Kienehoefschool was al snel te klein en de Ollandseweg bepaalde of kinderen naar de Kienehoef of naar de Odaschool gingen. Dat was lastig uit te leggen aan ouders. Ook de aanstelling van een bovenschoolse directeur die directietaken overnam van de zeven basisscholen, viel niet overal in goede aarde. Het was een flinke aanslag op het formatiebudget en afhankelijk van de schoolgrootte draaiden schoolleiders weer meer uren in de klas. Toch zagen we na een jaar, dat het een goed besluit was.”

Wim van Dijk was in Boskant vicevoorzitter onder pastoor Peter Manders. ,,Het kerkbestuur ging over in parochiebestuur en de pastoor moest wennen aan medebeslissingen. Maar hij was vooruitstrevend en stond open voor veranderingen.” Manders overleed, Ton Broeke werd pastoor en zijn aanpak over samenwerking stond ver van Wims gemakkelijke aard. ,,Ik besloot uit het parochiebestuur te stappen en verruilde de Boskantse parochie voor de Martinuskerk. Dat deed ongelofelijk zeer. Maar in 1998 vroeg het parochiebestuur mij om vicevoorzitter te worden van de Martinusparochie. Ik zie mijn bijdrage als een maatschappelijke verantwoording en zei ja.”

Stevige zaken

Er kwamen stevige zaken voorbij. De restauratie van de Martinuskerk was juist achter de rug. Om deze te betalen had het bestuur de grond aan de rechterzijkant vanaf de kerk verkocht. ,,En daar werden appartementen gebouwd. Ik las de bouwtekening en zag dat het complex veel te dicht bij de kerk stond. Het voorbeeld van de Neulstraat was nodig om zes in plaats van vier meter vanaf de kerkmuur te bouwen. Samenvoeging van de Rooise parochies, sluiting van kerken en de fusie met Son en Breugel naar één Odaparochie, kostten vele uren overleg. ,,Het bisdom sluit kerken, maar pastores en bestuur dienen parochianen uitleg te geven.”

In 1212 was de officiële bestuursperiode van Van Dijk voorbij. Toch vroeg toenmalig pastoor Vincent Blom vier jaar geleden of hij asjeblieft voor twee jaar terug wilde komen. Maar door de overplaatsing van Blom naar Den Bosch, werd dat vier jaar. ,,Nu draag ik mijn taak over aan Rini Braat. In hem heb ik het volste vertrouwen.”