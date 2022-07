Winkelcentrum Wilhelminadorp in Best is een woonwinkel rijker

BEST - Het winkelcentrum in Wilhelminadorp in Best is weer een zaak rijker. In het voormalige pand van Almi aan de Koningin Julianaweg zit sinds kort een nieuwe woonwinkel.

Daar ging wel een fikse verbouwing aan vooraf, vertelt Ryan de Brouwer. Hij is filiaalhouder van de zaak, Velderhof 1 2 3. Die zelfverklaarde ‘maatwerkspecialist in zitcomfort’ heeft nog vijf vestigingen, verspreid over het land. Bovendien zijn er plannen voor verdere uitbreiding.

Voor de deur parkeren

,,Best heeft een groot bereik en is daarom een perfecte plek voor deze zesde showroom”, zo zegt De Brouwer. ,,Het nieuwe pand kreeg na de verbouwing een licht interieur en voldoende ruimte voor onze collectie. Bijkomend voordeel hier is dat klanten voor de deur kunnen parkeren. Dat is fijn voor het publiek waar wij ons op richten. Meestal zijn dat senioren en mensen met fysieke ongemakken. Die wil je niet ver laten lopen natuurlijk.”

Quote De 1 staat voor ontdekken, de 2 voor het opdoen van ziterva­ring met de stoel die men wil kopen en de 3 staat voor genieten van het gekozen model Ryan de Brouwer

Velderhof 1 2 3 bestaat al sinds 2004. ,,De cijfers achter de naam verwijzen naar drie dingen die ze belangrijk vinden. De 1 staat voor ontdekken wat we in onze collectie te bieden hebben. De 2 staat voor het opdoen van zitervaring met de stoel die men wil kopen. De 3 staat voor genieten van het model waar de keuze op is gevallen.”

Aan dat alles gaat een heel proces vooraf, zo laat De Brouwer zien in de winkel. Naast opmeten van de juiste hoogte op het ‘zitpodium’ krijgen klanten advies bij het kiezen van model, stof, afwerking en accessoires.

Advertentie met Willeke Alberti

Vandaag is Mieke van Westerlo in de winkel met haar vader Frans Rutten (89), die toe is aan een nieuwe en comfortabele stoel. Ze werden naar eigen zeggen geïnspireerd door een de advertentie met Willeke Alberti die veel reclame en promotiewerk doet voor de firma Velderhof. ,,We zijn al jaren fan van haar”, vertelt de dochter. ,,Daarom zijn we vandaag ook hier. Willeke wekt toch vertrouwen bij zo’n kostbare aankoop en we worden hier ook heel fijn geholpen.”

De winkel in Best is open op dinsdag tot en met vrijdag, van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.