Wolvenkist rekent af met slecht imago, run op workshop in Best

BEST - Wolven hebben een slechte naam. Ze verslinden schapen en zijn gevaarlijk voor mensen. In sprookjes zijn ze de boosdoener. Natuurvereniging IVN maakte een ‘wolvenkist’ voor kinderen. Daarin zit informatie om vooroordelen de wereld uit te helpen.

Direct na de aankondiging van de ‘wolvenkist’-workshop regende het aanmeldingen. ,,Maar vol is vol, meer dan 25 kan niet”, aldus Trees Cremers van IVN Best. Zij runt samen met Jan Ackermans, ook van IVN Best, de workshop op Campus Westerwind. ,,De wolf is hot!” lacht ze.

De kinderen worden vergezeld door hun (groot)ouders. ,,Eerst krijgen ze een filmpje te zien dat gemaakt is door IVN Natuurgidsen in opleiding”, vertelt Ackermans. “Daarna gaan ze in groepjes de kennismarkt op met specifieke informatie over de wolf. Die moeten ze onthouden of opschrijven, want vervolgens is er een quiz waar de zojuist opgedane kennis getoetst wordt.”

Negatief imago

Waarom zo’n kist? ,,Onze gidsen moeten tijdens hun opleiding een opdracht maken. De wolf zat in die tijd nog niet in Nederland, maar al wel in Duitsland. Nu maakt onbekend vaak ook onbemind en om dat negatieve imago van de wolf te verbeteren werd besloten een kist te maken waarin feiten te vinden zijn en afgerekend wordt met fabels.”

,,Wolven vallen niet zomaar elk willekeurig dier aan”, aldus Cremers. ,,Ze gaan in eerste instantie achter de zwakke, zieke en ja, ook onervaren dieren aan. Ze eten flink wat op van het kadaver en laten de rest liggen voor andere dieren, zoals raven en insecten. In gebieden waar wolven leven, hoeven dus geen kadavers meer te worden geruimd.”

Quote Natuurlijk is het wel zaak om schapen achter een goede omheining te zetten

Natuurlijk is het wel zaak om schapen achter een goede omheining te zetten, want ook een wolf gaat een makkelijke prooi niet uit de weg. De vrees om zomaar een wolf tegen te komen is trouwens ongegrond: ze gaan mensen uit de weg en het enige wat je normaal gesproken kunt vinden, zijn de sporen die ze achterlaten. Denk daarbij aan uitwerpselen en pootafdrukken. ,,Het huilen van de wolven is niet gericht op de maan, zoals veel mensen denken. Ze communiceren op die manier om elkaar te laten weten waar ze zitten.”

‘Alle dieren interessant’

Mees Voll is met opa Harrie Mennen gekomen. ,,Ik vind alle dieren interessant, en wolven ook. Ze horen bij de natuur”, vindt Mees. Ook Lisa en Bram zijn met opa en oma Priem van de partij. Ze wisten al best veel van de wolf voordat ze hier kwamen maar genieten er toch van. En opa en oma trouwens ook: ,,Echt leuk om zo met de kleinkinderen op pad te gaan.”