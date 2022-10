‘Wonen op een golfbaan’: Rob en Monique doen het in Best

BEST - De locatie. Daar draait het om voor Rob en Monique Hogeveen, bewoners van het appartementencomplex Leonardus op het terrein van Best Golf. Ze wonen sinds november vorig jaar met veel plezier in het groen aan de ‘green’.

Langzaam schuift het hekwerk opzij. De appartementen Leonardus liggen op een afgesloten terrein van Best Golf, bewoners en bezoekers moeten door de poort naar binnen. Bij binnenkomst ligt het twee etage tellende complex met huurappartementen tegen de vijver van het golfterrein aangebouwd.

Golf speelt Rob Hogeveen niet, hij is meer van het fietsen. Op één van zijn fietstochten kwam hij langs de bouwlocatie en vroeg zich af wat hier zou komen. Winkeltjes? Nee, vierentwintig exclusieve huurappartementen, van alle gemakken voorzien, bleek bij navraag. Zijn interesse was gewekt.

Getwijfeld

,,Ik heb nog lang getwijfeld, hoor. Gaan we de keuze al maken om ons huis te verkopen en hier te huren?” De ligging in de natuur, de grote raampartijen en het ruime terras met zicht op de golfbaan trok het stel over de streep.

De energieneutrale appartementen komen uit de koker van projectontwikkelaar Okko Project in opdracht van verhuurder Spera Groep, beide uit Eindhoven. Er zijn drie type woningen, variërend van 120 tot 170 m2 in het hogere huursegment vanaf 1800 euro per maand. Het privéterrein biedt de bewoners een grote buitenruimte en twee gemeenschappelijk ruimtes die binnenkort gehuurd kunnen worden voor bijvoorbeeld logees of een verzorgende.

Gezamenlijke servicepunten

,,De tuin wordt onderhouden. De facilitair medewerker van de golfbaan houdt het perceel in de gaten”, zegt Wilbur van Hamond van Okko Project. ,,We staan open voor meer gezamenlijke servicepunten, maar we leggen niks op, want het moet uiteindelijk toch betaald worden.”

Bij oplevering van de appartementen in 2021 waren alle appartementen verhuurd. Roos van Heesewijk, medewerker Spera Groep: ,,Het zijn diverse huurders: gezinnen, jongere stellen en senioren. Er is nog steeds belangstelling voor. Het eerste huurjaar zit erop, maar geen van de huurders wil weg.”

Hogeveen: ,,Het woonplezier is boven verwachting. De rust, het gevoel van vrijheid. Het eerste wat ik ’s morgens doe is genieten van het uitzicht. Het geeft een vakantiegevoel.”