Woningoverval op klaarlichte dag in Best: ‘Ik denk dat ze hebben gewacht tot die vrouw alleen thuis was’

Bestse ‘prikloca­tie’ voor coronavac­ci­na­ties is bijna klaar

3 februari BEST - Inwoners van Best die van het RIVM een uitnodiging krijgen voor de coronavaccinatie, kunnen waarschijnlijk vanaf maandag 15 februari in hun eigen woonplaats terecht. De priklocatie in sporthal Naestenbest moet ‘omstreeks die datum’ operationeel zijn.