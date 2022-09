Wooninitiatief Molenhuis tien jaar in Best: ‘Het is een uniek project geworden’

BEST - Afgelopen week was het precies tien jaar geleden dat de bewoners van wooninitiatief Molenhuis in Best de sleutels kregen overhandigd van hun woonappartementen. Een uniek initiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. In die tien jaar groeide dit uit tot een hechte woongroep. Reden voor een feestje.

Frans Smits (voorzitter) is vanaf de start betrokken bij Stichting Molenhuis als ouder van een van de bewoners. ,,In Best waren al enkele wooninitiatieven voor begeleid wonen. Het viel cliëntondersteuners van organisatie MEE uit Eindhoven op dat dit er nog relatief weinig waren binnen een gemeente als Best”, vertelt hij. ,,Een nieuw initiatief daartoe zou weleens succesvol kunnen zijn. Via een behoeftepeiling kwamen we in een mum van tijd in contact met negen andere gezinnen uit Best die ook op zoek waren naar huisvesting voor bijzondere doelgroepen.”

Angelique Wilms was samen met haar broer Erik Wilms een van die mensen. Na het overlijden van hun ouders namen zij de ondersteuning over voor hun broer Marc. Angelique: ,,Marc woonde ondertussen in een grotere instelling ergens in Brabant en daar waren we niet blij mee. Liever wilden we hem dichter bij ons hebben wonen. Marc is wel volwassen, maar verstandelijk beperkt en heeft veel begeleiding nodig.”

Ook zij waren blij het het initiatief in 2006. Na de eerste bijeenkomsten werd in 2008 een stichting opgericht als formeel aanspreekpunt. Er werd contact gelegd met de gemeente Best, woningbouworganisatie Domein. Met grote regelmaat werden er bijeenkomsten belegd om de plannen uit te werken en te realiseren. Na een eerste aftasting werd een passende locatie gevonden, centraal in de Molenstraat. Woningbouworganisatie Domein inventariseerde de woonwensen en wooneisen en architectenbureau Haenen vertaalde deze in een bouwtekening. De bewoners moesten zo gewoon mogelijk kunnen wonen en zorg en begeleiding op maat kunnen verwachten. Voor elke bewoner kwam er een eigen appartement met eigen voordeur en met daarnaast twee centrale woonruimtes.

Grote inbreng

Smits: ,,De bouw werd aanbesteed en zorgaanbieder Cello kwam in beeld voor de dagelijkse begeleiding omdat we ons het meest herkenden in hun wijze van begeleiden. Sommigen van hen werken nu zelfs al tien jaar als begeleider hier. Het is een uniek project geworden, waarbij we als ouders grote inbreng kregen in de vormgeving van het gebouw en in de wijze waarop zorg verleend zou gaan worden. Zorgaanbieder Cello zorgt ervoor dat er voor elke bewoner een individueel zorgplan opgesteld is. Overdag gaan de bewoners naar dagbesteding of naar de sociale werkvoorziening. In hun vrije tijd kunnen ze hun familie bezoeken, omdat die in de buurt woont. Dit bepaalt in grote mate hun gevoel opgenomen te zijn in de samenleving en het succes van dit initiatief. Daar zijn we als ouders en familie heel trots op.”

Kevin Baks is een van de bewoners. ,,Ik wil hier nooit meer weg”, zegt hij. ,,We zijn net een grote familie. Alleen als ik een relatie krijg, dan wordt het anders, want dan moeten we wel ergens anders gaan wonen. Nu kan ik gewoon nog elke dag met mijn scooter naar mijn werk in Schijndel.”