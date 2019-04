Woonmeij: 'Zonnepanelen Rooise Gaard veilig'

SINT-OEDENRODE - De zonnepanelen die in Sint-Oedenrode een maand geleden werden uitgeschakeld, na een brand in een woning aan de Thorbeckestraat, zijn onderzocht en veilig bevonden.

Dat meldt woningbouwvereniging Woonmeij. In tientallen woningen in nieuwbouwwijk de Rooise Gaard zijn een dag na de brand van 24 maart uit voorzorg de installaties uitgeschakeld. In de afgelopen weken zijn de installaties doorgemeten en gecontroleerd. Daarbij zijn volgens Woonmeij geen foutieve aansluitingen aangetroffen. De zonnepanelen zijn weer in gebruik genomen. Volgens Woonmeij worden de bewoners financieel gecompenseerd voor de tijd dat deze waren uitgeschakeld.

Wat de precieze oorzaak is van de brand, die grote schade aanrichtte in het hoekpand aan de Thorbeckestraat én de woning van de buren, is volgens Woonmeij nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog.

Op de woningen in de Rooise nieuwbouwwijk zijn 'indak' zonnepanelen toegepast, panelen die in het dak zijn verwerkt en er dus niet op liggen. Volgens een recente inventarisatie van TNO zijn deze panelen gevoeliger voor storingen en brand dan de meer traditionele uitvoeringen. TNO pleit in het rapport voor strengere regelgeving en het instellen van een commissie die zich over de problemen met de indak panelen gaat buigen. Ook moet branchevereniging Holland Solar zo snel mogelijk actie ondernemen richting de installateurs.