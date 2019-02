Woonwagenbewoonster uit Best: ‘Je vraagt dit toch ook niet aan mensen die in een woonwijk wonen?’

Klachten over kli­ko-plaat­sen in Meierij­stad

31 januari MEIERIJSTAD - Met name oudere inwoners van Meierijstad zijn niet gelukkig met de nieuwe opstelplaatsen voor afvalcontainers. Zij moeten nu verder lopen met hun volle kliko naar zo'n ophaalplaats en dat is lastig als je niet goed ter been bent.