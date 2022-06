Yannick is een buitenbeentje in biologie, en dat terwijl de Heerbeeck-leerling het niet eens in zijn vakkenpakket heeft

BEST - Achtduizend deelnemers deden mee aan de eerste ronde van de Biologie Olympiade Junior; twintig van hen bereikten de finale. Yannick Wantenaar, leerling van het Heerbeeck, is één van hen. Zenuwachtig is hij niet. ,,Ik kan me toch niet voorbereiden, want we horen pas tijdens de finale wat er van ons verwacht wordt.’’

Yannick studeert aan het Heerbeeck International College in Best. Zijn docent Rosalie van Hirtum is erg trots op hem.

,,Het is voor het eerst dat onze school de finale weet te bereiken. Dit jaar is Yannick de enige Brabantse finalist in de Junior Olympiade, daaraan doen leerlingen uit de onderbouw mee. Er is ook een bovenbouwversie. Die is internationaal van opzet. Vorig jaar werden beide Olympiades gewonnen door Brabantse scholen.’’

Zenuwachtig

De Junior Olympiade wordt 16 en 17 juni gehouden bij Hogeschool Inholland in Amsterdam. ,,Ik ga Brabant vertegenwoordigen’’, verklaart Yannick, die in Liempde woont, trots. Zenuwachtig is hij totaal niet, het meest spannende is misschien nog wel dat het in Amsterdam te doen is.

Quote We kregen daar een practicum waarin we sprinkha­nen moesten ontleden Yannick Wantenaar

Is hij een echte biologiefreak? ,,Nee, helemaal niet. Maar het leek me gewoon leuk om een keer mee te doen. De eerste ronde moest ik online vragen beantwoorden. Zo wist ik me te plaatsen voor de tweede ronde, die op de Aeres hogeschool in Almere werd gehouden. We kregen daar een practicum waarin we sprinkhanen moesten ontleden en daarna kregen we een aantal lessen. Over sprinkhanen dus. Aan het einde van de dag moesten we vragen beantwoorden over wat we die dag geleerd hadden.’’

Punten

Yannick wist met name tijdens de tweede ronde zijn aantal behaalde punten flink op te krikken. Dat komt volgens Van Hirtum door zijn vermogen om heel snel kennis op te pikken, zich dingen eigen te maken. Het bezorgde hem een plek in de finale waaraan tien havo- en tien vwo-leerlingen deelnemen.

Het duurt twee dagen en gaat over een onderwerp dat pas op de eerste dag wordt bekendgemaakt. ,,De finalisten doen een aantal practica en de uitkomsten daarvan gaan ze via een zelfgemaakte poster presenteren aan de jury. Ook moeten ze een toets maken. Aan het eind van de tweede dag wordt dan bekendgemaakt wie zich in 2022 de beste jonge bioloog van Nederland mag noemen.’’

Vondelpark

Van Hirtum is bestuurslid van de stichting die de Olympiade organiseert. Zij speelt een rol bij het samenstellen van de toetsen en is één van de vier begeleiders die de twintig finalisten bijstaan. ,,We slapen in een hotel bij het Vondelpark en reizen met het openbaar vervoer door Amsterdam van de ene Inhollandvestiging naar de andere om de lessen te volgen.’’

Yannick is van plan om later ‘iets met natuurkunde’ te gaan doen. ,,Ik heb biologie niet eens in mijn vakkenpakket zitten. Ik wist niet dat ik er goed in was.’’