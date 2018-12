Zeer grote brand bij Prodrive op industrieterrein in Son breidt zich nog altijd uit, mogelijk instortingsgevaar

Er komt veel rook vrij, die richting de kern van Son trekt. De brandweer adviseert om uit de rook te blijven en waar nodig ramen, deuren en ventilatieroosters dicht te doen. Een woordvoerder drukt mensen in de buurt op het hart om echt uit de rook te blijven en waar nodig ergens anders heen te gaan. Nu het ochtend is wordt gekeken of sommige wegen op of rond het industrieterrein moeten worden afgesloten om mensen op afstand te houden.



Aan de brand zijn een of meerdere explosies vooraf gegaan. Een deel van de gevel van het pand is eruit geslagen. Gevelplaten, steen en glas liggen tot aan de overkant van de straat.