Zeker één kat dood na eten vergiftigde vis in Best

Verwarring over heldenhond die IS-leider opspoorde: Is het Conan uit Best of niet?

15:53 BEST - Het was me de week wel voor de vermeende heldenhond uit Best. Nadat de eigenaar van DACH Police-Dogs and Services de herdershond meende te herkennen die volgens Trump een IS-leider in het nauw dreef, kwam een heuse mediastorm op gang die dit weekend een hoogtepunt bereikte.