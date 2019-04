Zelfbouw in Son ook voor huurders

Met in totaal 28 woningen is het plan van de vereniging Samenbouwen in Son en Breugel een van de grotere initiatieven op het gebied van zelfbouw in de regio. Voorzitter Kees van der Meijden plantte het zaadje al in 2016. Toen was het plan nog om via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) een project met levensloopbestendige woningen voor ouderen te realiseren. Bij CPO-projecten hebben de toekomstige bewoners zelf de regie over het bouwproces. Zij zoeken zelf een architect bij hun wensen, in plaats van dat bijvoorbeeld een projectontwikkelaar dat doet.