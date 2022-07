Zelfgemaakt pontje maakt van sloot een ware hotspot, maar de maker moet op het matje: ‘De kinderen balen het meest’

Dak er af bij Mariëngaar­de in Aarle; andere bouwer inmiddels, zelfde plan voor acht appartemen­ten

AARLE-RIXTEL - Woonruimte is een schaars goed in Aarle-Rixtel. Goed nieuws dus, dat in het voormalige kloostercomplex Mariëngaarde acht appartementen gebouwd worden.

27 juni