Zestig jaar getrouwd én tussen de vogels: Pieter en Corrie de Koning uit Sint-Oedenrode

Pieters moeder was overleden en het was een uitkomst dat Corrie na haar huwelijk haar schoonvader onder haar hoede nam. ,,Dat deed je gewoon.’’ Zoals ze ook ‘gewoon’ instapte in het bedrijf toen haar man Pieter zijn vogelhobby uitbreidde en fulltime overschakelde naar een vogelkwekerij en handel in exotische vogels. ,,We begonnen op nul en groeiden naar internationale bekendheid.’’ Wat begon met vogeleitjes uithalen en interesse in vogelsoorten is nu de grootse vogelonderneming in Nederland.