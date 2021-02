‘Zet gedichten van markante Bestenaar op kale gevels in centrum’

BEST - ‘Kale gevels’ in het centrum Best moeten worden voorzien van gedichten van Ruud van der Heijden. Daarvoor pleit de lokale partij Best Open. ,,Om het centrum te verfraaien. En als eerbetoon aan een markante Bestenaar.”

Muzikant, schrijver en entertainer Van der Heijden overleed in oktober vorig jaar op 88-jarige leeftijd. De Bestenaar was een graag geziene gast op (lokale) evenementen en schreef in zijn decennia lange loopbaan tal van gedichten en nummers, veelal in dialect. In 2010 werd zijn liedje ‘Durske ùìt duzend’ verkozen tot ‘Brabants mooiste’.

‘Oeuvre heeft voor ieder wat wils’

,,Van ‘stof tot nadenken’ tot niemendalletjes, van een ode aan Best tot glimlach opwekkende woorden; zijn oeuvre heeft voor ieder wat wils”, zegt raadslid Leon Kennis van Best Open. Hij speelde al langer met het idee om het werk van Van der Heijden de op een bepaalde manier zichtbaar te maken in het Bestse straatbeeld. ,,Als eerbetoon aan een markante Bestenaar.”

Het raadslid fotoshopte jaren terug bovendien al eens het gedicht ‘Bestenaar’ (zie kader) in een foto van het voormalige bankgebouw van ABN Amro in het Bestse centrum. ,,Als voorbeeld en ter inspiratie. Toen al vonden sommigen dat er te veel blinde muren in het centrum waren. Met de bouwactiviteiten van de laatste jaren is dat alleen maar meer geworden", zo stelt hij. ,,Verfraaien met teksten zou een mooie oplossing kunnen zijn. Het overlijden van Ruud van der Heijden is een goede aanleiding om dit balletje weer op te gooien.”

‘Inwoners mee laten beslissen’

Bestenaar (Ruud van der Heijden) ‘k Droom van ‘n reisje langs de Rijn, ’n bloemrijk dagje naar de bollen, een dag of wat het heertje zijn, in Reno euro’s laten rollen, ’n wereldreis per trein of boot, met daag’lijks lopende buffetten, ’n vliegvakantie als piloot, ver weg de bloemetjes buiten zetten. Maar als ik afnok op ’t lest, van dorp, van huis en goeie vrinden, dan blijft mijn hele hart in Best, waar ik op’t gevoel de weg kan vinden Kennis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Best. Zo wil hij weten of die bereid zijn om mee te werken, budget vrij te maken én te kijken of panden in eigendom van de gemeente mogelijk geschikt kunnen zijn. Als het plan daadwerkelijk van de grond komt, moeten daarnaast ook inwoners worden betrokken, vindt hij. ,,Onder inwoners bestaat ongetwijfeld voorkeur voor bepaalde teksten van Ruud van der Heijden, dus zij moeten dan natuurlijk invloed hebben op de keuzes.”